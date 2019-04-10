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Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Порошенко придет на дебаты на стадион «Олимпийский» 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко приедет на дебаты с актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» 14 апреля в 14:14. Об этом сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает УНИАН.

Медведев добавил, что Порошенко также готов встретиться с Зеленским на стадионе в любой другой день, в том числе 19 апреля. В штабе отметили, что при этом дискуссия должна пройти до 20:00, когда состоятся дебаты в студии «Общественного телевидения».

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Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»

«Порошенко считает, что дебаты должны быть обязательно, что таких дебатов должно быть несколько раундов», — сказал Медведев.

Представитель штаба отметил, что Порошенко вновь призвал Зеленского «не бояться, не избегать дебатов, проявить смелость и свободу» и прийти на стадион 14 апреля.

Спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве уже получил запросы на проведение дебатов от кандидатов в президенты. В частности, Порошенко запросил 14 и 19 апреля, а Зеленский — 19 апреля. Представители стадиона и политиков начали переговоры.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.

В штабе Зеленского предлагали поделить пополам расходы на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский». «Украинские новости» отмечали, что они будут стоить около 6 млн грн (14,6 млн руб.).

Теги: Украина, предвыборные дебаты, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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