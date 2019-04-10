Порошенко придет на дебаты на стадион «Олимпийский» 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко приедет на дебаты с актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» 14 апреля в 14:14. Об этом сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает УНИАН.

Медведев добавил, что Порошенко также готов встретиться с Зеленским на стадионе в любой другой день, в том числе 19 апреля. В штабе отметили, что при этом дискуссия должна пройти до 20:00, когда состоятся дебаты в студии «Общественного телевидения».

«Порошенко считает, что дебаты должны быть обязательно, что таких дебатов должно быть несколько раундов», — сказал Медведев.

Представитель штаба отметил, что Порошенко вновь призвал Зеленского «не бояться, не избегать дебатов, проявить смелость и свободу» и прийти на стадион 14 апреля.