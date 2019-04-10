Итальянские истребители перехватили пассажирский самолет над Черногорией

Два итальянских истребителя Eurofighter Typhoon перехватили в небе над Черногорией пассажирский самолет немецкой авиакомпании Tui Fly. Об этом говорится на сайте Минобороны Италии.

Отмечается, что лайнер летел из Франкфурта в Хургаду и потерял связь с диспетчерами, когда находился в воздушном пространстве Черногории. При возникновении этой ситуации итальянские истребители поднялись в воздух с базы на юге страны по указанию центра совместных воздушных операций НАТО. Они прибыли на место, идентифицировали самолет и вернулись на базу, когда связь с пассажирским самолетом восстановилась.

В сообщении итальянского военного ведомства подчеркивается, что после вступления Черногории в НАТО в 2017 году страна в отсутствие собственной авиации попросила альянс обеспечивать безопасность своего воздушного пространства. В рамках соответствующего соглашения страна НАТО впервые применила самолеты для предотвращения возможной угрозы в воздушном пространстве Черногории.