Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

Япония подняла свои истребители на перехват патрульного самолета Ил-38 ВВС России. Противолодочный самолет находился в небе над Японским морем. При этом российское воздушное судно не нарушало воздушного пространства Японии. Об этом говорится в заявлении (PDF) ​министерства обороны Японии, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно маршруту полета видно, что самолет не пересекал границу Японии.

Как пояснили в Минобороны России, самолет морской авиации РФ 5 апреля выполнял плановый полет над нейтральными водами Японского моря, передает ТАСС. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута полета российский самолет сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Корея и F-15 воздушных сил самообороны Японии. В ведомстве подчеркнули, что все полеты ВВС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Ил-38 — противолодочный самолет средней дальности, который специализируется на поиске и уничтожении подводных лодок противника, морской разведке и поисково-спасательных операциях.

15 февраля сообщалось, что истребители воздушных сил самообороны Японии сопровождали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС над нейтральными водами Японского, Охотского морей и части Тихого океана. В Минобороны России заявляли, что российские Ту-95МС выполняли плановый полет на протяжении 15 часов, в ходе которого совершили дозаправку в воздухе. Их сопровождали экипажи истребителей Су-35С.