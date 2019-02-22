Иран заявил об успешном взломе американских беспилотников

Командующий военно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде утверждает, что иранская разведка смогла перехватить данные с «семи-восьми» беспилотников США

Фото: Staff Sgt / Reuters

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что несколько американских беспилотников​ находились под контролем КСИР, а иранская разведка использовала их для перехвата информации. Об этом заявил агентству Fars командующий военно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

«Семь-восемь беспилотных летательных аппаратов, которые постоянно летали над Сирией и Ираком, были взяты под наш контроль, и их разведданные контролировались нами: мы могли получить их из первых рук», — сказал Хаджизаде.​

В качестве подтверждения Fars опубликовало видеозапись, которая, по сообщению агентства, была сделана с перехваченного КСИР беспилотника. На кадрах видно, как беспилотник, который агентство называет американским, приземляется на землю. По утверждению Fars, летательный аппарат приземлился в 10 км от своей базы. Далее на видео показывается упавший беспилотник со стороны. На последних кадрах видно, как его уничтожают взрывом. Как пишет Fars, беспилотник был уничтожен ударом с американского самолета.

США используют беспилотные летательные аппараты для ударов по позициям исламистов в ряде стран мусульманского мира. Тегеран неоднократно сообщал о перехвате беспилотников США, среди которых были дроны моделей RQ-170 Sentinel и ScanEagle. Так, в феврале 2013 года пресс-секретарь вооруженных сил Ирана генерал Хамид Сархеили заявил, что КСИР удалось дистанционно перехватить контроль над иностранным БПЛА. В марте того же года истребитель ВВС Ирана пытался перехватить еще один беспилотник США над нейтральными водами Персидского залива, однако этому помещали два самолета США.