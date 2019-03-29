Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, на отдельных этапах их сопровождали британские и датские истребители. Ранее о перехвате российских самолетов сообщили в ВВС Великобритании.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом говорится в сообщении российского Минобороны, поступившем в РБК.

Бомбардировщики сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31. В ходе полета, который длился более 13 часов, экипажи Ту-160 и МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Как сообщили в военном ведомстве, для сопровождения российских самолетов на отдельных этапах поднимались истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

В министерстве подчеркнули, что полеты самолетов ВКС выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.