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Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, на отдельных этапах их сопровождали британские и датские истребители. Ранее о перехвате российских самолетов сообщили в ВВС Великобритании.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом говорится в сообщении российского Минобороны, поступившем в РБК.

Бомбардировщики сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31. В ходе полета, который длился более 13 часов, экипажи Ту-160 и МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Как сообщили в военном ведомстве, для сопровождения российских самолетов на отдельных этапах поднимались истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

В министерстве подчеркнули, что полеты самолетов ВКС выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее о том, что британские истребители Typhoon были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков, сообщила пресс-служба Королевских ВВС Великобритании (RAF). Российские Blackjack (так по классификации НАТО называются бомбардировщики Ту-160) были замечены над акваторией Северного моря. Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.

«Наши смелые пилоты RAF еще раз продемонстрировали, что мы готовы ответить на любую угрозу Великобритании, — заявил глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон. — Вместе с нашими союзниками по НАТО мы должны сохранять бдительность и быть внимательными перед лицом российской военной активности».

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Авиацию ВВС Франции и Британии подняли на перехват российского самолета

В ведомстве также сообщили, что самолеты ВВС Великобритании поднимались в воздух из-за России второй раз за неделю: аналогичный инцидент, по данным британского министерства, произошел вечером 27 марта, но в том случае «перехват истребителями не был необходим».

В сентябре 2018 года о том, что на перехват «подозрительного» российского самолета над Северным морем подняли авиацию ВВС Франции и Великобритании, сообщило Reuters. Как позднее уточнили в британском Минобороны, самолетов было два, речь также шла о бомбардировщиках Ту-160.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минобороны России, Великобритания, Ту-160, перехват
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