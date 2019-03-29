Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом говорится в сообщении российского Минобороны, поступившем в РБК.
Бомбардировщики сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31. В ходе полета, который длился более 13 часов, экипажи Ту-160 и МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.
Как сообщили в военном ведомстве, для сопровождения российских самолетов на отдельных этапах поднимались истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.
В министерстве подчеркнули, что полеты самолетов ВКС выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.