Свидетель назвал самого агрессивного из компании Мамаева и Кокорина

Свидетель назвал самого агрессивного из компании Мамаева и Кокорина

Сотрудник «Кофемании» Андрей Андрацкий рассказал на заседании Пресненского районного суда Москвы, что брат футболиста Александра Кокорина Кирилл во время конфликта вел себя агрессивнее других. Об этом сообщает агентство «Москва».

Сотрудник кафе проходит свидетелем по делу о хулиганстве футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он сообщил, что брат полузащитника ударил одного из присутствовавших в кафе мужчин. По словам сотрудника «Кофемании», работники заведения просили компанию вести себя потише, однако к ним не прислушались.

«Они либо по жизни неадекватные, либо пьяные. Мы же знаем, как пьяные выглядят», — сказал он в суде.

Накануне свидетель Екатерина Бобкова в суде назвала нападающего «Зенита» Кокорина святошей и ангелочком. Другой свидетель Геннадий Красной рассказал, что брат Кокорина подошел к чиновнику Минпромторга Денису Паку, чтобы уточнить, как тот обозвал их компанию. По его словам, футболист ударил Пака стулом.