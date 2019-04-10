Суд в Москве арестовал активиста «Правого сектора» Пирожка

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца, до 8 июня, активиста запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Игоря Пирожка, сообщили РБК в пресс-службе суда.

ФСБ задержала Пирожка на территории Московской области 9 апреля. По данным предварительного следствия, в 2014 году он вступил в «Правый сектор» и создал отряд «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против России.

В 2018 году Пирожок, по данным ФСБ, приехал в Московский регион для распространения агитационных материалов незаконной организации. В ходе обысков у него нашли литературу и символику «Правого сектора». В отношении Пирожка возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации).

«Правый сектор» подтверждал причастность Пирожка к организации в прошлом, но подчеркивал, что после 2014 года он не имеет к ней отношения.