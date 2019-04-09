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ФСБ показала видео задержания Пирожка из «Правого сектора»

В Сети появилось видео задержания активиста запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Игоря Пирожка.

Видео: ФСБ РФ

Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины Пирожка, который в 2011 году вступил в «Правый сектор» под псевдонимом Роман Чирка и создал отряд «Хорти» для ведения партизанской войны против России. В 2018 году он приехал в Московский регион, где распространял идеологические материалы организации, указало ведомство. В ходе обысков у него обнаружили обмундирование, символику «Правого сектора» и пропагандистские материалы. В отношении Пирожка возбудили дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации).

Позднее пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский подтвердил, что задержанный был членом организации, однако в течение непродолжительного времени. По словам Скоропадского, Пирожок не имеет никакого отношения к организации с конца 2014 года.
Теги: Украина, «Правый сектор», ФСБ
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