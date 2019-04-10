Медведев заявил о превосходстве женщин в качестве руководителей

Женщины являются более эффективными руководителями, чем мужчины, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал на всероссийском открытом уроке «Профессия — руководитель». Стенограмма опубликована на сайте правительства.

«Все руководители-женщины, безусловно, лучше, чем руководители-мужчины», — заявил он.

Ранее аналитики проанализировали отношение россиян к женщинам в бизнесе. Более 70% опрошенных считают, что женщины могут добиться успеха в любой профессиональной сфере. Представители бизнеса уверены в профессиональных возможностях женщин в большей степени (80%), при этом чем крупнее бизнес, тем его руководители более склонны признавать гендерное равенство. Мужчины более склонны делать ставку на руководителей-мужчин, а женщины — на руководителей-женщин. На вопрос, кто лучше справляется с руководящими функциями, 43% респондентов ответили, что мужчины и женщины способны на это в равной степени.