Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев получил шесть лет тюрьмы за госизмену

Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев получил шесть лет тюрьмы за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Докучаев также лишен звания майора.

Заседание из-за статуса секретности проходило в закрытом режиме. Однако в суде отметили, что дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств, так как обвиняемый полностью признал вину.

Докучаев — один из четырех фигурантов дела о госизмене в ФСБ вместе с бывшим главой одного из подразделений ЦИБ Сергеем Михайловым, предпринимателем Георгием Фомченковым и сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым.