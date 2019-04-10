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Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев получил шесть лет тюрьмы за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Докучаев также лишен звания майора.

Заседание из-за статуса секретности проходило в закрытом режиме. Однако в суде отметили, что дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств, так как обвиняемый полностью признал вину.

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Докучаев — один из четырех фигурантов дела о госизмене в ФСБ вместе с бывшим главой одного из подразделений ЦИБ Сергеем Михайловым, предпринимателем Георгием Фомченковым и сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым.

Точная суть обвинений в отношении мужчин неизвестна — материалы дела составляют государственную тайну. Известно только, что фигурантам вменяют госизмену в пользу США.

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Как ранее выяснил РБК, Докучаев и Фомченков признали свою вину: они согласились, что передавали сведения зарубежным спецслужбам, однако утверждали, что не осознавали криминального характера происходящего. Фомченков в начале апреля получил семь лет колонии. Михайлов и Стоянов вину не признали — их приговорили к 22 и 14 годам тюрьмы соответственно.​

Теги: ФСБ, госизмена, Приговор
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