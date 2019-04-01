Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Предприниматель Георгий Фомченков получил семь лет колонии строгого режима по делу о госизмене, открытого в отношении сотрудников Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Ранее сообщалось, что он частично признал свою вину

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фомченков находится под арестом с 5 декабря 2016 года. Дело слушалось в закрытом режиме из соображений секретности.

Дело о госизмене, в рамках которого он получил срок, было открыто в отношении главы одного из подразделений Центра информационной безопасности Сергея Михайлова. Всего по делу о госизмене в ЦИБ ФСБ проходили четыре человека.

Помимо Михайлова и Фомченкова его фигурантами были экс-сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев и работавший в отделе расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Докучаев и Фомченков ранее подписали досудебные соглашения с частичным признанием вины, сообщал РБК.