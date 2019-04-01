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Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Предприниматель Георгий Фомченков получил семь лет колонии строгого режима по делу о госизмене, открытого в отношении сотрудников Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Ранее сообщалось, что он частично признал свою вину
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фомченков находится под арестом с 5 декабря 2016 года. Дело слушалось в закрытом режиме из соображений секретности.

Дело о госизмене, в рамках которого он получил срок, было открыто в отношении главы одного из подразделений Центра информационной безопасности Сергея Михайлова. Всего по делу о госизмене в ЦИБ ФСБ проходили четыре человека.

Помимо Михайлова и Фомченкова его фигурантами были экс-сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев и работавший в отделе расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Докучаев и Фомченков ранее подписали досудебные соглашения с частичным признанием вины, сообщал РБК.

Михайлов и Стоянов вину не признали и получили длительные сроки: Московский окружной военный суд приговорил Михайлова к 22 годам колонии, Стоянова — к 14 годам.

Суть предъявленных фигурантам обвинений точно не известна, так как материалы дела составляют государственную тайну, а адвокаты обвиняемых дали подписку о неразглашении информации.

Известно только, что фигурантам были предъявлены обвинения в государственной измене в пользу США.

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко
Теги: ФСБ, госизмена, Приговор
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