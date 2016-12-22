Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,23 EUR Нал. 71,34 70,51 USD Бирж. 57,62 +0,47 EUR Бирж. 70,80 +0,37 USD ЦБ. 57,29 +0,02 EUR ЦБ. 70,60 +0,04 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7014,80 +515,30 MOEX 2264,51 -0,28% RTS 1238,04 -0,91% Brent 68,29 -1,53% DJIA 23803,88 -1,24% Nasdaq 6902,18 -2,28% FTSE 7056,61 +0,17%
Обвиняемые по делу о госизмене в ЦИБ ФСБ частично признали вину
Лента новостей
Суд арестовал организатора митинга против «Ядрово» 18:26, Общество Фергюсон потерял пояс чемпиона UFC из-за отказа драться с Нурмагомедовым 18:23, Спорт Люди с аутизмом: кто они и что вы о них знаете 18:21, Спецпроект РБК PINK Тайвань ужесточит регулирование криптовалют: как отреагирует рынок 18:20, Крипто В Саратове обрушилась часть расселенного дома 18:15, Общество Суд в Екатеринбурге не нашел нарушений в сравнении Ленина с Гитлером 18:12, Общество Обвиняемые по делу о госизмене в ЦИБ ФСБ частично признали вину 18:10, Технологии и медиа Чистая прибыль «Газпрома» за год упала в четыре раза 18:07, Бизнес В Казахстане объяснили обыски в редакции Forbes Kazakhstan 18:00, Общество В Салехарде возбудили дело после нападения стаи собак на ребенка 17:56, Общество Белый дом подтвердил данные о подготовке встречи Трампа и Путина 17:50, Политика ФССП пообещала к лету решить проблему взыскания штрафов с полных тезок 17:49, Общество Умерла бывшая супруга экс-президента ЮАР Нельсона Манделы 17:42, Общество У моряков арестованного на Украине траулера «Норд» отобрали паспорта 17:40, Общество ЦБ спрогнозировал рост стоимости санируемых им банков в полтора раза 17:40, Финансы HeadHunter проведет IPO на $250 млн 17:38, Технологии и медиа МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Черногории 17:36, Политика В ЦБ доказали эффективность словесных интервенций 17:34, Экономика Чем опасна инстаграм-косметология и хирургия 17:27, Стиль Действующий президент Египта ас-Сиси набрал на выборах 97% голосов 17:25, Политика Мутко прокомментировал поведение выругавшегося Смолова 17:24, Спорт Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 17:21, РБК и Билайн Правительство дало 5 минут для дозвона жильцов в аварийные службы 17:15, Общество Киев предложил обменять 20 россиян на заключенных в России украинцев 17:11, Политика Из отеля в Вашингтоне госпитализировали 48 подростков 17:11, Общество Следователи прекратили дело участника перестрелки на Рочдельской 17:09, Общество Сооснователь Bitcoin Foundation: биткоин — иголка, а не пузырь 17:05, Крипто Песчаные замки: как выглядят заброшенные города и коммуны Испании 17:01, Недвижимость 
Обвиняемые по делу о госизмене в ЦИБ ФСБ частично признали вину
Технологии и медиа, 18:10
0
Обвиняемые по делу о госизмене в ЦИБ ФСБ частично признали вину
Двое из четырех обвиняемых по делу о госизмене, включая экс-сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ, подписали досудебные соглашения с частичным признанием вины, подтвердив передачу информации зарубежным спецслужбам
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

​Обвиняемые в государственной измене бывший сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков подписали досудебные соглашения с частичным признанием вины. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к ФСБ, и подтвердили два источника, знакомые с ходом расследования.

«Они признались в передаче сведений зарубежным спецслужбам в неформальном порядке, но при этом настаивают на том, что не осознавали криминального характера происходящего. Утверждают, что таким образом помогали бороться с киберпреступностью по всему миру. Например, [переданная информация должна была помогать] наказывать тех киберпреступников, о действиях которых они знали, но формально не имели возможности что-то сделать, так как те «не работали по России», то есть совершали преступления в других странах», — говорит собеседник РБК, знакомый с ходом расследования. То, что фигуранты дела признались в передаче информации заграничным спецслужбам, подтвердил второй источник РБК.

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы Георгия Фомченкова, от комментариев отказался. Андрей Чегодайкин, защищающий Дмитрия Докучаева, не ответил на запрос РБК.​

Подписание досудебных соглашений означает, что суд будет проводиться в «особом порядке», то есть по упрощенной процедуре, при которой рассмотрение уголовного дела проводится без исследования доказательств, собранных по делу, отмечает собеседник РБК, знакомый с ходом расследования. «Наказание будет более мягкое — не выше 2/3 от максимального срока», — добавляет он. Максимальное наказание по ст. 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена» — 20 лет лишения свободы.

Двое других обвиняемых по этому делу — экс-сотрудник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и бывший руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов досудебных соглашений не подписывали и вину не признают, утверждают два собеседника РБК.

Адвокат Руслан Голенков, защищающий Сергея Михайлова, отвечая на вопрос РБК, подчеркнул: «Михайлов невиновен, поэтому ни в чем не признавался». Александр Гусак, представляющий интересы Руслана Стоянова, от комментариев отказался.

Высокотехнологичное расследование

Обвиняемые по этому делу были арестованы в декабре 2016 года и с тех пор находятся в СИЗО «Лефортово». На последнем судебном заседании Московский окружной военный суд продлил их арест до 5 апреля, рассказали три собеседника РБК. По словам одного из них, следующее заседание суда по продлению ареста назначено на 4 апреля.

Всех четверых обвиняют в госизмене. Суть предъявленных им обвинений доподлинно неизвестна, так как материалы дела составляют государственную тайну, адвокаты находятся под подписками о неразглашении информации. Адвокат Иван Павлов ранее говорил лишь, что фигурантам дела предъявлены обвинения в государственной измене в пользу США.

Согласно одной из версий, аресты в ЦИБ могли быть связаны с расследованием DDoS-атаки на платежную систему Assist, имевшей место в июле 2010 года, из-за которой клиенты «Аэрофлота» несколько дней не могли покупать электронные билеты. Виновным в этом был признан основатель конкурирующей платежной системы Chronopay Павел Врублевский, которого приговорили к 2,5 года колонии общего режима. В расследовании этого дела принимали участие Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, а техническую экспертизу по нему проводила «Лаборатория Касперского».

После ареста Михайлова и остальных Врублевский, к тому времени уже отбывший наказание за DDoS-атаку, заявлял «Коммерсанту», что еще в 2010 году уведомлял «компетентные органы» о подозрениях «по отношению к данной группе лиц в противоправной деятельности, которая могла быть квалифици​​рована как измена родине».​

Издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщало, что задержанные по делу о госизмене в ФСБ могут быть причастны к утечке информации о хакерских атаках на серверы Демократической партии США весной 2016 года. Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности США в конце того года опубликовали совместный доклад, в котором обвинили Россию в хакерских атаках и попытке вмешательства в президентские выборы в США.

Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, ранее рассказывал, что, по версии следствия, обвиняемые могли передавать секретную информацию ЦРУ через Кимберли Зенц, бывшего старшего аналитика по киберугрозам американской компании iDefence. Эта организация разрабатывает средства защиты информации, аналитики компании занимаются сбором данных о различных киберугрозах.

Кимберли Зенц в разговоре с РБК подтверждала, что к ней обращался адвокат обвиняемого Руслана Стоянова — Александр Гусак. По его просьбе она давала письменные показания, которые затем были переданы следствию. В них она сообщила, что не работает на ЦРУ, никогда не передавала управлению те или иные данные и не была правительственным агентом какого-либо государства, а также никогда не платила Руслану Стоянову за какую-либо информацию.

Автор: Мария Коломыченко.
Теги: ЦИБ ФСБ , дело о госизмене , киберпреступления , «русский хакер»
Главное
Белый дом подтвердил данные о подготовке встречи Трампа и Путина Политика
Материалы по теме
У интернета появился новый куратор в ФСБ Технологии и медиа
Цифровой клан: как устроен IT-бизнес детей куратора интернета в ФСБ Технологии и медиа
Арестованный экс-сотрудник ФСБ опроверг рассказ хакера о взломах в США Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.