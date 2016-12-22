Обвиняемые по делу о госизмене в ЦИБ ФСБ частично признали вину

Двое из четырех обвиняемых по делу о госизмене, включая экс-сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ, подписали досудебные соглашения с частичным признанием вины, подтвердив передачу информации зарубежным спецслужбам

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

​Обвиняемые в государственной измене бывший сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков подписали досудебные соглашения с частичным признанием вины. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к ФСБ, и подтвердили два источника, знакомые с ходом расследования.

«Они признались в передаче сведений зарубежным спецслужбам в неформальном порядке, но при этом настаивают на том, что не осознавали криминального характера происходящего. Утверждают, что таким образом помогали бороться с киберпреступностью по всему миру. Например, [переданная информация должна была помогать] наказывать тех киберпреступников, о действиях которых они знали, но формально не имели возможности что-то сделать, так как те «не работали по России», то есть совершали преступления в других странах», — говорит собеседник РБК, знакомый с ходом расследования. То, что фигуранты дела признались в передаче информации заграничным спецслужбам, подтвердил второй источник РБК.

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы Георгия Фомченкова, от комментариев отказался. Андрей Чегодайкин, защищающий Дмитрия Докучаева, не ответил на запрос РБК.​

Подписание досудебных соглашений означает, что суд будет проводиться в «особом порядке», то есть по упрощенной процедуре, при которой рассмотрение уголовного дела проводится без исследования доказательств, собранных по делу, отмечает собеседник РБК, знакомый с ходом расследования. «Наказание будет более мягкое — не выше 2/3 от максимального срока», — добавляет он. Максимальное наказание по ст. 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена» — 20 лет лишения свободы.

Двое других обвиняемых по этому делу — экс-сотрудник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и бывший руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов досудебных соглашений не подписывали и вину не признают, утверждают два собеседника РБК.

Адвокат Руслан Голенков, защищающий Сергея Михайлова, отвечая на вопрос РБК, подчеркнул: «Михайлов невиновен, поэтому ни в чем не признавался». Александр Гусак, представляющий интересы Руслана Стоянова, от комментариев отказался.

Высокотехнологичное расследование

Обвиняемые по этому делу были арестованы в декабре 2016 года и с тех пор находятся в СИЗО «Лефортово». На последнем судебном заседании Московский окружной военный суд продлил их арест до 5 апреля, рассказали три собеседника РБК. По словам одного из них, следующее заседание суда по продлению ареста назначено на 4 апреля.

Всех четверых обвиняют в госизмене. Суть предъявленных им обвинений доподлинно неизвестна, так как материалы дела составляют государственную тайну, адвокаты находятся под подписками о неразглашении информации. Адвокат Иван Павлов ранее говорил лишь, что фигурантам дела предъявлены обвинения в государственной измене в пользу США.

Согласно одной из версий, аресты в ЦИБ могли быть связаны с расследованием DDoS-атаки на платежную систему Assist, имевшей место в июле 2010 года, из-за которой клиенты «Аэрофлота» несколько дней не могли покупать электронные билеты. Виновным в этом был признан основатель конкурирующей платежной системы Chronopay Павел Врублевский, которого приговорили к 2,5 года колонии общего режима. В расследовании этого дела принимали участие Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, а техническую экспертизу по нему проводила «Лаборатория Касперского».

После ареста Михайлова и остальных Врублевский, к тому времени уже отбывший наказание за DDoS-атаку, заявлял «Коммерсанту», что еще в 2010 году уведомлял «компетентные органы» о подозрениях «по отношению к данной группе лиц в противоправной деятельности, которая могла быть квалифици​​рована как измена родине».​

Издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщало, что задержанные по делу о госизмене в ФСБ могут быть причастны к утечке информации о хакерских атаках на серверы Демократической партии США весной 2016 года. Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности США в конце того года опубликовали совместный доклад, в котором обвинили Россию в хакерских атаках и попытке вмешательства в президентские выборы в США.

Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, ранее рассказывал, что, по версии следствия, обвиняемые могли передавать секретную информацию ЦРУ через Кимберли Зенц, бывшего старшего аналитика по киберугрозам американской компании iDefence. Эта организация разрабатывает средства защиты информации, аналитики компании занимаются сбором данных о различных киберугрозах.

Кимберли Зенц в разговоре с РБК подтверждала, что к ней обращался адвокат обвиняемого Руслана Стоянова — Александр Гусак. По его просьбе она давала письменные показания, которые затем были переданы следствию. В них она сообщила, что не работает на ЦРУ, никогда не передавала управлению те или иные данные и не была правительственным агентом какого-либо государства, а также никогда не платила Руслану Стоянову за какую-либо информацию.