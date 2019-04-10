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Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов

Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.

По его словам, после «вопиющих случаев» жесткого обращения с заключенными в 2018 году Генпрокуратура провела масштабную проверку и выявила массовые факты нарушений в вопросах пыток — в каждом втором регионе страны, причем 70% из них — в колониях.

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Он уточнил, что в результате возбуждено 50 уголовных дел о превышении полномочий. Главными причинами такого «безобразия» Чайка назвал недостаточную открытость пенитенциарной системы и «круговую поруку» и пообещал рассмотреть эти проблемы на ближайшем заседании коллегии Генпрокуратуры.​

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В докладе Совету Федерации Чайка также рассказывал об уголовных делах в России по подозрению в экстремизме. По его словам, в 2018 году количество таких дел снизилось на 16,8%. Генпрокурор отметил, что более 75% дел возбуждались после незаконной пропаганды во «ВКонтакте».

Теги: пытки в тюрьмах, Юрий Чайка, доклад
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