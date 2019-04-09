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Новые санкции США ,  
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Госдеп пригрозил санкциями Египту за покупку российских Су-35

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях по бюджету на 2020 год перед подкомиссией по ассигнованиям сената, заявил о намерениях Вашингтона ввести санкции в отношении Каира за покупку российских истребителей Су-35. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Отвечая на вопрос о том, будут ли введены санкции против Египта, если сделка с Россией по покупке самолетов Су-35 успешно завершится, Помпео ответил утвердительно. «Мы дали ясно понять, что в случае покупки этих систем будут введены санкции в рамках CAATSA (закон о противодействии противникам Америки посредством санкций)», — сказал он.

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СМИ узнали о покупке Египтом нескольких десятков российских Су-35

По словам госсекретаря, американские власти направили соответствующе предупреждение Египту. Он в свою очередь, как отметил Помпео, заверил, что понимает возможные для себя последствия от сделки с Россией. «Надеюсь, что они решат не совершать эту покупку», — заключил глава Госдепа.​

В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности сообщал о заключении Россией и Египтом сделки на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35. По данным издания, сумма поставок оценивалась примерно в $2 млрд.

В сентябре прошлого года США ввели санкции в отношении Китая. Тогда под удар попал департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, купивший у России истребители Су-35 и комплексы С-400.

Теги: Госдеп США, американские санкции, Египет, Су-35
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