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Путин назвал бандитом поправившего его переводчика

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном поправил переводчика, сообщает Кремль.

Говоря о взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, российский лидер назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик заменил его на «партнеры».

«Я сказал друзей, а он — «партнеры». Бандит, — пошутил Путин. — Потому что мы всех наших инвесторов, все компании шведские — а их более 500 работает в России — мы рассматриваем именно как друзей». По его словам, отношения двух стран развиваются, «несмотря ни на какие трудности».

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Ранее днем на полях Арктического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, Левен, шутливо говоря об отношениях России и Швеции, процитировал строчки из «Медного всадника» Александра Пушкина: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу».

Путин ответил строками из поэмы «Полтава». «Ура! Мы ломим, гнутся шведы», — сказал Путин. Президент отметил, что чаще всего такие строки вспоминаются при просмотре игр сборных России и Швеции.

Теги: Владимир Путин, Стефан Левен, перевод
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