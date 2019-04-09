Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.

«Я хочу вспомнить и другое стихотворение: «Ура! Мы ломим, гнутся шведы». Есть такие строчки по поводу Полтавского сражения», — сказал Путин. Он добавил, что чаще всего такие строки вспоминаются при просмотре игр сборных России и Швеции.

«И, к сожалению наших болельщиков, мы не так часто можем воспроизвести эти строчки», — сказал Путин.

Левен, шутливо говоря об отношениях России и Швеции, процитировал строчки из «Медного всадника»: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу».

Ранее Путин в ходе заседания пригласил Швецию поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги, добавив, что шведская сборная радует своих и российских болельщиков.