SpaceX на сутки перенесла первый коммерческий запуск Falcon Heavy

SpaceX Илона Маска на своей странице в Twitter объявила о переносе первого коммерческого запуска ракеты Falcon Heavy на среду, 10 апреля.

Отмечается, что в этот день будут более подходящие погодные условия в районе мыса Канаверал (Флорида). Ракета должна вывести на орбиту саудовский спутник ​связи Arabsat-6A массой около 6 т.

По данным компании, Falcon Heavy — самая мощная в мире ракета из находящихся в эксплуатации. Первый тестовый запуск ракеты с автомобилем Tesla Roadster состоялся в феврале 2018 года. В июне Маск подписал с Пентагоном контракт на вывод в 2020 году на орбиту военного спутника США. Издание Fortune оценивало его сумму в $130 млн.