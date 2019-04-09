Общество , 19:02
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SpaceX на сутки перенесла первый коммерческий запуск Falcon Heavy
SpaceX Илона Маска на своей странице в Twitter объявила о переносе первого коммерческого запуска ракеты Falcon Heavy на среду, 10 апреля.
Отмечается, что в этот день будут более подходящие погодные условия в районе мыса Канаверал (Флорида). Ракета должна вывести на орбиту саудовский спутник связи Arabsat-6A массой около 6 т.
По данным компании, Falcon Heavy — самая мощная в мире ракета из находящихся в эксплуатации. Первый тестовый запуск ракеты с автомобилем Tesla Roadster состоялся в феврале 2018 года. В июне Маск подписал с Пентагоном контракт на вывод в 2020 году на орбиту военного спутника США. Издание Fortune оценивало его сумму в $130 млн.