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Илон Маск подписал с Пентагоном первый контракт на пуск Falcon Heavy
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Илон Маск подписал с Пентагоном первый контракт на пуск Falcon Heavy
Бизнес, 18:49
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Илон Маск подписал с Пентагоном первый контракт на пуск Falcon Heavy
Вывести на орбиту военный спутник созданная в SpaceX тяжелая ракета Falcon Heavy должна осенью 2020 года
Илон Маск (Фото: Patrick T. Fallon / Reuters)

Командование ВВС США подписало контракт с компанией SpaceX Илона Маска на вывод в космос нового военного спутника AFSPC-52, сообщает CNN. Для SpaceX этот контракт стал первым контрактом с Пентагоном, в рамках которого спутник на орбиту должна вывести тяжелая ракета Falcon Heavy, первый тестовый запуск которой состоялся только в феврале 2018 года.

По данным Fortune, старт Falcon Heavy с военным спутником на борту должен состояться в 2020 году с космодрома на мысе Канаверал, а стоимость контракта составила $130 млн. Основатель SpaceX Илон Маск ранее оценивал стоимость запуска Falcon Heavy в $150 млн против $400 млн у конкурирующей Delta IV Heavy от ULA, совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin.

Первый контракт с военными SpaceX подписала в 2016 году, разрушив существовавшую около десяти лет монополию компании ULA. С этой компанией SpaceX, по всей видимости, пришлось конкурировать и в ходе борьбы за новый контракт. Командование ВВС США не раскрыло названия компании, предложение которой было признано худшим, отметив лишь, что заявок было две. Однако кроме ULA и SpaceX в США просто нет компаний, способных выполнить требования военных, да и той же SpaceX несколько лет назад пришлось подавать в суд, чтобы добиться допуска к конкурсам.

«SpaceX рада вновь предложить американскому налогоплательщику наиболее надежные и рентабельные услуги по запуску спутников, необходимых для обеспечения интересов безопасности страны», — сказала президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

7 февраля 2018 года ракета вывела в космос автомобиль самого Илона Маска Tesla Roadster, выполнявший в ходе тестового запуска роль полезной нагрузки. В настоящее время автомобиль, за рулем которого сидит одетый в скафандр манекен по прозвищу Стармен, отлетел от Земли более чем на 82 млн км, удаляясь от нее со скоростью около 53 тыс. км/ч.

Груз Маска: что запускали в космос до вишневой Tesla Еще 3 фото
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Автор: Евгений Калюков.
Теги: SpaceX , Falcon Heavy
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