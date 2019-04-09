Новак отрицательно оценил предложение Минска по транзиту нефти

Министр энергетики Александр Новак заявил, что «Транснефть» отрицательно относится к решению Белоруссии повысить тариф на транзит нефти. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Насколько я понимаю, сейчас «Транснефть» отрицательно отнеслась к такому предложению белорусских партнеров», — сказал он на Международном арктическом форуме.

Новак рассказал, что вопрос рассмотрят служба по тарифам Белоруссии и российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Президент «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что Белоруссия уведомила компанию о планах повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Он отметил, что предложение увеличить тариф является обычной процедурой. Его будут обсуждать в правительстве. При этом он заявил, что предложенные Минском 23% — «довольно спорная» позиция. Советник главы «Транснефти» Игорь Демин отмечал, что Белоруссия планирует повысить тарифы с 1 мая. По его словам, Минск объяснил рост экологической ситуацией в стране.