Лукашенко возмутился реакцией на свой прогноз по выборам на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство реакцией СМИ и общественности на свои слова о выборах президента Украины. Об этом сообщает БелТА.

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? Нет, он [говорят] Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что один из ключевых пунктов критики в отношении Зеленского заключается в том, что он актер. «А что, актер не может быть президентом?» — задал Лукашенко риторический вопрос. Он, в частности, напомнил, что президентом США был Рональд Рейган, также начинавший карьеру в качестве актера.

При этом, подчеркнул Лукашенко, судьба украинской политики в первую очередь будет решаться на парламентских выборах. «Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров [президентом] — все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой», — оценил он ситуацию.