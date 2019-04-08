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Политика ,  
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Лукашенко назвал Саакашвили бывшим общим другом с Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинцев не голосовать в знак протеста за Владимира Зеленского и вспомнил о своей дружбе с Михаилом Саакашвили
Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

В интервью турецкому телеканалу «Анадолу» Лукашенко выразил уверенность в том, что президентские выборы на Украине выиграет действующий глава государства Петр Порошенко. «Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», — цитирует белорусского президента агентство БЕЛТА.

Сравнивая двух кандидатов, Лукашенко заявил, что видел Зеленского только в кино и не знает его как политика. «Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили», — сказал белорусский президент.

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По словам Лукашенко, Саакашвили в какой-то момент «начал с народом заниматься шутками», а потом был вынужден покинуть Грузию. «Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали», — выразил он уверенность.

Белорусский лидер также дал совет украинцам не голосовать за кого-либо в знак протеста, а вместе этого лучше не ходить на выборы. По его словам, людям не стоит поддерживать человека, в котором нет уверенности. «Лучше повторные выборы, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», — сказал Лукашенко.

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В октябре 2012 года, когда партия Саакашвили проиграла парламентские выборы в Грузии, Лукашенко в интервью телекомпании «Мир» похвалил его за умение признать свое поражение. «Мы благодарны Михаилу Саакашвили и всем грузинским политикам, которые рьяно нас просто поддерживали на международной арене. Саакашвили вообще был проводником белорусской политики», — заявил он тогда.

В свою очередь, в 2015 году Саакашвили, будучи на посту губернатора Одесской области, в интервью изданию Belsat поблагодарил Лукашенко, что тот в 2008 году отказался признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. «Я не могу этого забыть, это было очень важно для нас, для такой маленькой страны, как Грузия», — сказал тогда Саакашвили.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Лукашенко, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили
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