В Москве досрочно откроют восемь закрытых станций фиолетовой линии метро

Восемь станций Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии московского метро будут открыты досрочно во вторник, 9 апреля, в 14:00 мск. Об этом мэр города Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что компенсационные маршруты наземного транспорта продолжат работать до ночи. Движение на Волгоградском и Рязанском проспектах будет осуществляться в штатном режиме начиная с утра среды, 10 апреля.

В сообщении московского департамента транспорта, поступившем в РБК, уточняется, что ограничения движения для машин в районе закрытых станций начнут снимать после окончания работы компенсационных маршрутов. Там также назвали ситуацию «крупнейшим закрытием самой востребованной линии московского метро» и поблагодарили москвичей за понимание и терпение.

Отрезок линии от «Волгоградского проспекта» до «Котельников» временно закрылся 6 апреля из-за строительства Некрасовской линии. После этого власти также закрыли съезды с Третьего транспортного кольца в районе нескольких закрытых станций — на Нижегородскую улицу и Волгоградский проспект.