ЦОДД предупредил о серьезных осложнениях на дорогах юго-востока Москвы

Серьезные осложнения ожидаются в понедельник, 8 апреля, на дорогах юго-востока Москвы в связи с закрытием восьми станций метро Таганско-Краснопресненской линии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД), поступившем в РБК.

«Серьезные осложнения будут завтра, в понедельник, в начале рабочей недели. По возможности​ просим отказаться от поездок на автомобилях в район закрытых станций», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что водителям следует заранее ознакомиться с ограничениями движения и выбирать маршруты объезда. Кроме того, пассажирам рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

Отрезок линии от «Волгоградского проспекта» до «Котельников» временно закрылся 6 апреля из-за строительства Некрасовской линии. Станции возобновят работу 10 апреля.