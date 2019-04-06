В Москве на месте закрытых станций метро ограничили съезд с ТТК

На юго-востоке Москвы в районе закрытия нескольких станций метро фиолетовой ветки до 11 апреля также будут закрыты съезды с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Нижегородскую улицу и Волгоградский проспект. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), поступившем в РБК.

Отмечается, что такое решение принято для стабильной работы компенсационных маршрутов общественного транспорта, которые были запущены после временного закрытия станций метро. При этом в ЦОДД подчеркнули, что выделенные полосы вдоль закрытого участка фиолетовой ветки работают в режиме «только для городского транспорта», и напомнили о штрафе для автомобилистов в размере 3 тыс. руб.

Ранее столичный метрополитен сообщил, что на южной части Таганско-Краснопресненской линии с 6 по 10 апреля закрываются 8 станций метро — от «Волгоградского проспекта» до «Котельников». Они будут недоступны в связи со строительством Некрасовской линии. В метро уточнили, что для пассажиров откроют несколько компенсационных маршрутов наземного транспорта, а также увеличат число автобусов и троллейбусов в нескольких районных маршрутах.

«Ничего смертельного в закрытии съездов с ТТК нет, бывает и хуже. Заранее предупредили, пустили дополнительные автобусы. Понятно, что проблемы будут, кому-то неудобно, пробки, но это два выходных дня и три рабочих. Все понимают, что есть необходимость», — заявил РБК заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.