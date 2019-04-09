Силуанов предложил заранее предупреждать об угрожающих бизнесу нормах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,72 -0,16 EUR Бирж. 72,94 -0,14 Brent 71,25 +0,52% USD Нал. 65,23 64,38 EUR Нал. 73,47 72,57 USD ЦБ 65,35 -0,06 EUR ЦБ 73,36 -0,08 EUR/USD 1,1271 +0,0009 BTC/USD Бирж. 5 243,60 -76,90 IMOEX 2 564,66 +0,18% RTSI 1 248,37 +0,66% DJIA 26 341,02 -0,32% Nasdaq 7 953,88 +0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Chevron $142 (+12,08%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Lam Research $202,5 (+5,22%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+39,59%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Chevron $142 (+12,08%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Lam Research $202,5 (+5,22%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+39,59%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 65,35 (-0,06) Quote, 08 апр, 14:01
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 73,36 (-0,08) Quote, 08 апр, 14:01
Хай-тек в трендах: самые перспективные направления для разработок Партнерский материал, 12:07 Глава РФПИ повторно попросил суд смягчить меру пресечения Калви Общество, 12:07 В Раде создали объединение в поддержку Зеленского с одним участником Политика, 12:05 Второго за неделю российского бойца MMA дисквалифицировали за допинг Спорт, 12:03 Все под контролем: что для женщин является самым важным в работе Совместный проект РБК PINK, 12:01 Силуанов предложил заранее предупреждать об угрожающих бизнесу нормах Бизнес, 12:00 Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум Экономика, 12:00 СК начал проверку сообщений о детях в захламленной квартире в Мытищах Общество, 11:59 Маркеры опасности: как бизнесу защититься от проверок Росфинмониторинга Pro, 11:58 Почему из-за Китая курс Bitcoin может пойти вниз Крипто, 11:49 Microsoft сделала быстрое извлечение флешек настройкой по умолчанию Технологии и медиа, 11:49 Финансы с искусственным интеллектом: как повысить эффективность бизнеса Партнерский материал, 11:45 В Новокузнецке в маршрутках отменили льготы из-за угроз водителям Общество, 11:44 Цены на элитную недвижимость в Москве достигли трехлетнего максимума Недвижимость, 11:42
Бизнес ,  
0 
Силуанов предложил заранее предупреждать об угрожающих бизнесу нормах

Об изменениях в законодательстве, которые могут негативно отразиться на работе предпринимателей в России, необходимо сообщать не менее чем за два года до их вступления в силу. Об этом заявил первый вице-премьер Антон Силуанов на апрельской конференции ВШЭ, передает корреспондент РБК.

«Предлагаем сделать срок введения новой регуляторики, которая может сказаться негативно на бизнесе, не менее чем за два года до введения соответствующей меры. Это повысит предсказуемость и надежность нашего бизнес-климата», — заявил Силуанов на Апрельской конференции НИУ ВШЭ.

Ранее на этой мере настаивал вице-премьер Дмитрий Козак. Отсрочку вступления в силу регуляторных нововведений он назвал страховкой от «бюрократического творчества». Точный период отсрочки он не предлагал.

В январе 2019 года премьер Дмитрий Медведев объявил о запуске так называемой регуляторной гильотины для бизнесе. Проект предполагает полный пересмотр всех обязательных требований к бизнесу. 25 февраля в правительстве был создан специальный департамент регуляторной политики, который должен будет реализовать механизм «регуляторной гильотины». Его главой стала директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития​ Минэкономразвития Екатерина Салугина-Сорокова.

Теги: Антон Силуанов, Бизнес
Материалы по теме
Силуанов заявил о негативном отношении к задержанию Абызова
Политика
Путин попросил Силуанова «не спешить» с экологическим налогом
Экономика
Глава СУЭК заявил о жалобах бизнеса на отношение властей «как к кошельку»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter