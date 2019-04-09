Силуанов предложил заранее предупреждать об угрожающих бизнесу нормах

Об изменениях в законодательстве, которые могут негативно отразиться на работе предпринимателей в России, необходимо сообщать не менее чем за два года до их вступления в силу. Об этом заявил первый вице-премьер Антон Силуанов на апрельской конференции ВШЭ, передает корреспондент РБК.

«Предлагаем сделать срок введения новой регуляторики, которая может сказаться негативно на бизнесе, не менее чем за два года до введения соответствующей меры. Это повысит предсказуемость и надежность нашего бизнес-климата», — заявил Силуанов на Апрельской конференции НИУ ВШЭ.

Ранее на этой мере настаивал вице-премьер Дмитрий Козак. Отсрочку вступления в силу регуляторных нововведений он назвал страховкой от «бюрократического творчества». Точный период отсрочки он не предлагал.

В январе 2019 года премьер Дмитрий Медведев объявил о запуске так называемой регуляторной гильотины для бизнесе. Проект предполагает полный пересмотр всех обязательных требований к бизнесу. 25 февраля в правительстве был создан специальный департамент регуляторной политики, который должен будет реализовать механизм «регуляторной гильотины». Его главой стала директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития​ Минэкономразвития Екатерина Салугина-Сорокова.