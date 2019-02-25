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Политика ,  
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В правительстве создан отвечающий за «регуляторную гильотину» департамент
По словам вице-премьера, главы аппарата правительства Константина Чуйченко, создание такого подразделения подчеркивает значение, которое правительство придает качеству законодательства для экономического развития
Константин Чуйченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В аппарате правительства России создан ​департамент регуляторной политики, задачей которого названо создание и совершенствование правовых механизмов, направленных на стимулирование экономического роста и улучшение делового климата в стране.

О скором создании такого департамента РБК со ссылкой на свои источники сообщал в январе 2019 года. Тогда ожидалось, что реорганизация аппарата кабмина должна быть завершена в течение месяца.

​В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что одним из основных направлений работы нового департамента станет «обслуживание» так называемой регуляторной гильотины, о запуске которой премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в январе 2018 года в ходе Гайдаровского форума. В кабмине пояснили, что результатом глобальной реформы системы контроля и надзора должна стать полная замена действующей системы обязательных требований.

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«Новые требования к бизнесу должны быть простыми, понятными и направленными на реальное снижение социально значимых рисков (смертности, травматизма и иных), а процедура контроля — четкой, упорядоченной и эффективной», — говорится в сообщении пресс-службы правительства,

​Кроме того, новый департамент будет отвечать за проведение работы по повышению привлекательности для бизнеса российской юрисдикции и совершенствованию корпоративного законодательства, что должно повысить эффективность управления публичными компаниями и помочь ликвидировать регуляторные барьеры.

​«Создание самостоятельного подразделения, специализирующегося на развитии правовой среды, подчеркивает значение, которое правительство придает юридическим механизмам и качеству законодательства для экономического развития», — отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

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Гильотина от правительства: как власти хотят снизить требования к бизнесу

Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» была утверждена правительством России в декабре 2016 года, срок ее реализации — до 2025 года. Главная цель программы — вдвое снизить административную нагрузку на бизнес путем перехода на риск-ориентированный подход к организации проверок и введения публичных чек-листов при их проведении. Одновременно программа направлена на повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций, в результате ее реализации количество смертельных случаев, заболеваний и травм по контролируемым видам рисков должно снизиться вдвое к концу 2025 года, а уровень материального ущерба — на 30%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: правительство России
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