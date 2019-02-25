В правительстве создан отвечающий за «регуляторную гильотину» департамент

По словам вице-премьера, главы аппарата правительства Константина Чуйченко, создание такого подразделения подчеркивает значение, которое правительство придает качеству законодательства для экономического развития

Константин Чуйченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В аппарате правительства России создан ​департамент регуляторной политики, задачей которого названо создание и совершенствование правовых механизмов, направленных на стимулирование экономического роста и улучшение делового климата в стране.

О скором создании такого департамента РБК со ссылкой на свои источники сообщал в январе 2019 года. Тогда ожидалось, что реорганизация аппарата кабмина должна быть завершена в течение месяца.

​В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что одним из основных направлений работы нового департамента станет «обслуживание» так называемой регуляторной гильотины, о запуске которой премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в январе 2018 года в ходе Гайдаровского форума. В кабмине пояснили, что результатом глобальной реформы системы контроля и надзора должна стать полная замена действующей системы обязательных требований.

«Новые требования к бизнесу должны быть простыми, понятными и направленными на реальное снижение социально значимых рисков (смертности, травматизма и иных), а процедура контроля — четкой, упорядоченной и эффективной», — говорится в сообщении пресс-службы правительства,