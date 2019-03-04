Медведев назначил ответственную за работу «регуляторной гильотины»

На новом посту Салугина-Сороковая будет руководить недавно созданным подразделением аппарата правительства, который займется реализацией реформы контроля и надзора. Департамент регуляторной политики появился в конце февраля. О скором создании такой структуры РБК сообщал со ссылкой на источники в январе.

Одним из основных направлений работы департамента, как указывалось в сообщении кабмина, станет обслуживание так называемой регуляторной гильотины, о запуске которой премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в январе 2018 года в ходе Гайдаровского форума. Результатом реформы должна стать полная замена действующей системы обязательных требований.