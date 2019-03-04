Медведев назначил ответственную за работу «регуляторной гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Екатерину Салугину-Сороковую главой департамента регуляторной политики правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Салугину-Сороковую Екатерину Андреевну директором департамента регуляторной политики правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
34-летняя Салугина-Сороковая работала в Минэкономразвития с ноября 2017 года. В органы власти она пришла после окончания Высшей школы экономики в 2006 году, на должность специалиста департамента финансового законодательства государственно-правового управления президента. После этого успела поработать в Федеральной нотариальной палате, Агентстве по страхованию вкладов и других местах. В ноябре 2017 года стала врио главы департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития, а в феврале 2018-го была официально утверждена руководителем этого подразделения ведомства.