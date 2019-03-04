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Медведев назначил ответственную за работу «регуляторной гильотины»
Руководить новой структурой правительства будет директор одного из департаментов Минэкономразвития. Подразделение регуляторной политики должно будет провести реформу контрольно-надзорной деятельности
Екатерина Салугина-Сороковая (Фото: пресс-служба Минэкономразвития России)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития​ Минэкономразвития Екатерину Салугину-Сороковую главой департамента регуляторной политики правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Салугину-Сороковую Екатерину Андреевну директором департамента регуляторной политики правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

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34-летняя Салугина-Сороковая работала в Минэкономразвития с ноября 2017 года. В органы власти она пришла после окончания Высшей школы экономики в 2006 году, на должность специалиста департамента финансового законодательства государственно-правового управления президента. После этого успела поработать в Федеральной нотариальной палате, Агентстве по страхованию вкладов и других местах. В ноябре 2017 года стала врио главы департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития, а в феврале 2018-го была официально утверждена руководителем этого подразделения ведомства.

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На новом посту Салугина-Сороковая будет руководить недавно созданным подразделением аппарата правительства, который займется реализацией реформы контроля и надзора. Департамент регуляторной политики появился в конце февраля. О скором создании такой структуры РБК сообщал со ссылкой на источники в январе.

Одним из основных направлений работы департамента, как указывалось в сообщении кабмина, станет обслуживание так называемой регуляторной гильотины, о запуске которой премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в январе 2018 года в ходе Гайдаровского форума. Результатом реформы должна стать полная замена действующей системы обязательных требований.

Автор: Анна Трунина
Теги: Дмитрий Медведев
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