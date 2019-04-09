Чайка заявил о росте числа выявленных коррупционеров в ФСБ в два раза

Чайка заявил о росте числа выявленных коррупционеров в ФСБ в два раза

Число выявленных в 2018 году коррумпированных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) возросло в два раза, следует из поступившего в Совет Федерации доклада генпрокурора Юрия Чайки, с которым ознакомилось «РИА Новости».

«В 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6% (рост с 956 до 971), СКР — на 38,1% (с 21 до 29), ФСБ России — более чем в два раза (с 17 до 39)», — говорится в документе.​

При этом за прошлый год правоохранительные органы выявили почти 16 тыс. коррупционеров, в том числе 10 тыс. должностных лиц.

Также в тексте сообщается, что материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Годом ранее он составлял 39,6 млрд руб.



В докладе Чайки также говорится о хищении в прошлом году более 1,6 млрд руб. на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха». Средства выделили на модернизацию производства и разработку вооружения. В конце ноября 2018 года в Генпрокуратуре рассказали о возбуждении 16 уголовных дел из-за нарушений в работе «Роскосмоса». При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью РБК называл подобные сообщения «информационной кампанией».