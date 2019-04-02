Россия предупредила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

Власти России уведомили Всемирную торговую организацию о возможности введения ограничений на товары из ЕС в связи с введением Евросоюзом тарифных квот на продукцию российских сталеваров

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Совет по торговле товарами Всемирной торговой организации (ВТО) получил от властей России уведомление о возможности ограничения импорта товаров из Евросоюза в ответ на введение ЕС тарифных квот на стальную продукцию из России. Сообщение об этом опубликовано на сайте ВТО.

В сообщении отмечается, что Россия может приостановить действие ранее принятых на себя обязательств в объеме, эквивалентном объему торговли, затронутому мерами Европейского союза. Данные ограничения могут вступить в силу либо через три года после вступления в силу решений ЕС, либо сразу после принятия созданной ВТО комиссией по урегулированию споров решения о том, что действия ЕС не соответствуют нормам ВТО.

В документе особо подчеркивается, что уведомление не ограничивает права России на введение своих ограничений, которые будут действовать до отмены принятых ЕС мер.

В Минэкономразвитии пояснили РБК, что помимо России уже несколько стран начали защиту своих рынков от возможного перетока стали и алюминия с рынка США после того, как Вашингтон ввел заградительные пошлины. Защитные расследования, в частности, начали ЕС и ЕАЭС. «Расследование ЕС уже завершилось. По его итогам введены тарифные квоты в объемах, соответствующих среднему импорту в ЕС за 2015-2017 гг. По правилам ВТО, члены организации, «пострадавшие» от такой спецзащитной меры (от квоты, в данном случае), имеют право на компенсацию или встречное приостановление уступок», — рассказали в ведомстве.

В МЭР подчеркнули, что Россия пока только резервирует за собой право ввести ограничения. «Как мы им воспользуемся — на практике пока не решено», — заявил представитель министерства.