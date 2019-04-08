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Дело Серебренникова ,  
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Мединский фразой «очень хорошо» ответил на освобождение Серебренникова

Жесткое ограничение свободы при нарушениях экономического характера Минкультуры всегда воспринимало как избыточные. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, комментируя изменение меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает «РИА Новости».

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​«Какое решение примет суд будет зависеть от дальнейшего разбирательства. Но изменение меры пресечения — это очень хорошо, поскольку это уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему», — заявил министр.

Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года в рамках расследования дела «Седьмой студии». По версии следствия, в 2011–2014 годах он и другие фигуранты дела похитили 133 млн руб., которые Минкультуры выделило на развитие проекта «Платформа».

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Освобождение Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Главное

8 апреля Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты и освободил Серебренникова из-под домашнего ареста, избрав ему новую меру пресечения в виде подписки о невыезде. Вместе с ним аналогичное решение принято для экс-главы департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум и экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Теги: Владимир Мединский, Кирилл Серебренников, «дело Серебренникова»
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