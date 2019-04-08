Мединский фразой «очень хорошо» ответил на освобождение Серебренникова

Жесткое ограничение свободы при нарушениях экономического характера Минкультуры всегда воспринимало как избыточные. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, комментируя изменение меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает «РИА Новости».
«Какое решение примет суд будет зависеть от дальнейшего разбирательства. Но изменение меры пресечения — это очень хорошо, поскольку это уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему», — заявил министр.
Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года в рамках расследования дела «Седьмой студии». По версии следствия, в 2011–2014 годах он и другие фигуранты дела похитили 133 млн руб., которые Минкультуры выделило на развитие проекта «Платформа».