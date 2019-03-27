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Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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СМИ узнали о расследовании в отношении Макгрегора в Ирландии

Полиция Ирландии проводит расследование в отношении бойца Конора Макгрегора из-за обвинения в сексуальном насилии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом расследования.

По их словам, в январе Макгрегора задержали и допросили, а потом отпустили в ожидании результатов расследования. По данным источников, ему не были предъявлены обвинения.

Представитель Макгрегора Карен Кесслер заявила ESPN, что решение Магрегора уйти из ММА никак не связано с сообщением о расследовании. «Эта история циркулирует в течение некоторого времени, и неясно, почему о ней сообщают сейчас», — добавила она.

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Конора Макгрегора задержали в Майами-Бич

Ранее Макгрегор сообщил, что решил уйти из смешанных единоборств и пожелал успехов коллегам. Боец ММА Хабиб Нурмагомедов, комментируя его заявление, отметил, что «в джунглях может быть только один король».

Последний поединок Макгрегор провел в октябре прошлого года против Нурмагомедова. Поединок завершился победой россиянина, сразу по его окончании внутри октагона и рядом с ним произошла массовая драка. Нурмагомедову не вручили пояс, так как он покинул октагон до официального объявления результатов поединка.

Теги: Ирландия, расследование
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