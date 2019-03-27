СМИ узнали о расследовании в отношении Макгрегора в Ирландии

СМИ узнали о расследовании в отношении Макгрегора в Ирландии

Полиция Ирландии проводит расследование в отношении бойца Конора Макгрегора из-за обвинения в сексуальном насилии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом расследования.

По их словам, в январе Макгрегора задержали и допросили, а потом отпустили в ожидании результатов расследования. По данным источников, ему не были предъявлены обвинения.

Представитель Макгрегора Карен Кесслер заявила ESPN, что решение Магрегора уйти из ММА никак не связано с сообщением о расследовании. «Эта история циркулирует в течение некоторого времени, и неясно, почему о ней сообщают сейчас», — добавила она.

Ранее Макгрегор сообщил, что решил уйти из смешанных единоборств и пожелал успехов коллегам. Боец ММА Хабиб Нурмагомедов, комментируя его заявление, отметил, что «в джунглях может быть только один король».