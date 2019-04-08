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Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

На YouTube опубликовали видеозапись, на которой запечатлен авиационный удар по единственному действующему в Триполи аэропорту Митига.

На кадрах видно, как истребитель МиГ-21 выпускает несколько неуправляемых ракет. При этом на записи не видно последствий удара.

Политика
Войска Сараджа в Ливии объявили о начале военной операции «Вулкан гнева»

Авиаудар по аэропорту Митига был нанесен 8 апреля. Источник турецкой газеты Dailsy Sabah сообщил, что ни одна из сторон конфликта в Ливии не взяла на себя ответственность за него. Повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта. В результате произошедшего никто не погиб. В свою очередь ​Sky News Arabia сообщил, что удар нанес самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

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Появилось видео эвакуации военного персонала США из Ливии

Столкновения за аэропорт проходят в рамках наступления войск Хафтара, о котором он заявил 4 апреля. Войска, подконтрольные правительству национального согласия Фаиза Сараджа, начали ответную военную операцию «Вулкан гнева». По последним данным, в результате столкновений между войсками погибли не менее 30 человек.

В 2011 году после свержения Муаммара Каддафи в Ливии не сформировался единый орган государственного управления. В стране появились поддерживаемое ООН правительство во главе с Сараджем и противостоящая ему ЛНА.

Теги: Ливия, Триполи, авиаудар, Аэропорт
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