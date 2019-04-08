Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

На YouTube опубликовали видеозапись, на которой запечатлен авиационный удар по единственному действующему в Триполи аэропорту Митига.

На кадрах видно, как истребитель МиГ-21 выпускает несколько неуправляемых ракет. При этом на записи не видно последствий удара.

Авиаудар по аэропорту Митига был нанесен 8 апреля. Источник турецкой газеты Dailsy Sabah сообщил, что ни одна из сторон конфликта в Ливии не взяла на себя ответственность за него. Повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта. В результате произошедшего никто не погиб. В свою очередь ​Sky News Arabia сообщил, что удар нанес самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.