Появилось видео эвакуации военного персонала США из Ливии

Американские военные приступили к эвакуации своего персонала из района Триполи. Об этом свидетельствуют кадры, которые распространили ливийские издания

Фото: Стрингер / EPA / ТАСС

Объявленная американским командованием в Африке эвакуация военного персонала из Ливии уже началась. Издание Lybian Address опубликовало на своей странице в Facebook видео, на котором видны корабли под американским флагом, которые курсируют у берегов страны. Утверждается, что они вывозят людей из района Палм-Сити к западу от Триполи, в котором и находились американские советники и военнослужащие.

Запись в facebook пользователя The Libyan Address Journal

На фотографиях видны морские суда, которые пришвартованы у берега.​

При этом Lybian Address указывает, что сообщение об эвакуации стало первым документальным подтверждением самого факта пребывания американских военнослужащих на территории Ливии.