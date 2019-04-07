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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Появилось видео эвакуации военного персонала США из Ливии
Американские военные приступили к эвакуации своего персонала из района Триполи. Об этом свидетельствуют кадры, которые распространили ливийские издания
Фото: Стрингер / EPA / ТАСС

Объявленная американским командованием в Африке эвакуация военного персонала из Ливии уже началась. Издание Lybian Address опубликовало на своей странице в Facebook видео, на котором видны корабли под американским флагом, которые курсируют у берегов страны. Утверждается, что они вывозят людей из района Палм-Сити к западу от Триполи, в котором и находились американские советники и военнослужащие.

Запись в facebook пользователя The Libyan Address Journal

На фотографиях видны морские суда, которые пришвартованы у берега.​

При этом Lybian Address указывает, что сообщение об эвакуации стало первым документальным подтверждением самого факта пребывания американских военнослужащих на территории Ливии.

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США объявили о выводе своих военных из Ливии

Ранее командование американских войск в Африке объявило, что вывод солдат объясняется осложнением ситуации в стране. При этом в заявлении военных не говорилось о том, что эвакуация напрямую связана с наступлением на Триполи отрядов Халифы Хафтара. Последний ранее заявил о намерении покончить с «террористами», под которыми он подразумевает признанное ООН правительство национального согласия Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Ливия
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