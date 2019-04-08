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«Дело Baring Vostok» ,  
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Титов попросит Следственный комитет выпустить Калви из-под ареста

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен направить в Следственный комитет письмо с просьбой повторно изучить материалы по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает корреспондент РБК.

Такое решение было принято на заседании Центра общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции», сопредседателем которой является бизнес-омбудсмен.

Кроме того, Титов обратится ​к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой подать возражения на ходатайство следователя, если тот после 13 апреля попросит продлить содержание Калви под стражей.

Решение обратиться в СК и лично к генпрокурору было принято после экспертизы, проведенной по поручению Титова. Ее итоги 8 апреля представил адвокат Анатолий Кучерена.

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Экспертиза установила, что Калви помещен под стражу незаконно, а спор между акционерами банка «Восточный» — это скорее арбитражно-правовой спор, нежели уголовное дело. Но даже если следствие уверено в криминальной составляющей, мера пресечения избрана «нечестно и несправедливо».

«Убедительных доказательств возможного давления на следствие и свидетелей не представлено. Взятие под стражу чрезмерное и преждевременное», — заявил Кучерена.

По его словам, даже сторона заявителей (адвокат лично общался с миноритарием «Восточного» Шерзодом Юсуповым) не против смягчения меры пресечения, но решение все равно остается за следствием и судом.

Из всех арестованных фигурантов «дела Калви» обращения в ЦОП «Бизнес против коррупции» направили лишь глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и сам Калви. Оба они, отмечает Кучерена, являются предпринимателями, и взятие их под стражу нарушает ст. 108 УПК России (заключение под стражу) и является незаконным. Кучерена предложил бизнес-омбудсмену обратиться в Следственный комитет и лично к генпрокурору России, чтобы добиться пересмотра решения о заключении Владимирова и Калви под стражу. Участники заседания во главе с Титовым поддержали предложение единогласно.

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В феврале этого года в отношении главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти топ-менеджеров и связанных с ними лиц было открыто уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в «Восточном». СК считает, что основатель фонда вместе с партнерами (в деле помимо Калви фигурируют пять человек) убедил акционеров банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга исходя из их оценки в 3 млрд руб. При этом в СК считают, что реальная стоимость акций составляла 600 тыс. руб.

Калви связывает преследование с корпоративным конфликтом с другими акционерами банка и свою вину не признает. ​Ранее Борис Титов уже обращался к Чайке с просьбой проверить законность ареста Калви.

Теги: Майкл Калви, Baring Vostok, Борис Титов
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