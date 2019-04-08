Титов попросит Следственный комитет выпустить Калви из-под ареста

Экспертиза установила, что Калви помещен под стражу незаконно, а спор между акционерами банка «Восточный» — это скорее арбитражно-правовой спор, нежели уголовное дело. Но даже если следствие уверено в криминальной составляющей, мера пресечения избрана «нечестно и несправедливо».

«Убедительных доказательств возможного давления на следствие и свидетелей не представлено. Взятие под стражу чрезмерное и преждевременное», — заявил Кучерена.

По его словам, даже сторона заявителей (адвокат лично общался с миноритарием «Восточного» Шерзодом Юсуповым) не против смягчения меры пресечения, но решение все равно остается за следствием и судом.

Из всех арестованных фигурантов «дела Калви» обращения в ЦОП «Бизнес против коррупции» направили лишь глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и сам Калви. Оба они, отмечает Кучерена, являются предпринимателями, и взятие их под стражу нарушает ст. 108 УПК России (заключение под стражу) и является незаконным. Кучерена предложил бизнес-омбудсмену обратиться в Следственный комитет и лично к генпрокурору России, чтобы добиться пересмотра решения о заключении Владимирова и Калви под стражу. Участники заседания во главе с Титовым поддержали предложение единогласно.

В феврале этого года в отношении главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти топ-менеджеров и связанных с ними лиц было открыто уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в «Восточном». СК считает, что основатель фонда вместе с партнерами (в деле помимо Калви фигурируют пять человек) убедил акционеров банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга исходя из их оценки в 3 млрд руб. При этом в СК считают, что реальная стоимость акций составляла 600 тыс. руб.

Калви связывает преследование с корпоративным конфликтом с другими акционерами банка и свою вину не признает. ​Ранее Борис Титов уже обращался к Чайке с просьбой проверить законность ареста Калви.