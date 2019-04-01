Адвокат Майкла Калви подал в Мосгорсуд кассационную жалобу на его арест

Адвокат Майкла Калви подал в Мосгорсуд кассационную жалобу на его арест

Адвокат основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в крупном мошенничестве, подал в Мосгорсуд жалобу в защиту интересов американского бизнесмена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Жалоба зарегистрирована была 28 марта», — уточнила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Агентству рассказали, что сторона защиты Калви попросила отменить решение суда о заключении Калви под стражу.

​Собеседник «Интерфакса» отметил, что судья кассационной инстанции примет решение о передаче документа на рассмотрение в установленный законом срок. ​