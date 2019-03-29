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Ford $12 (+36,67%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
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Зампред ВЭБа оценил влияние задержания Абызова и Калви на деловой климат

Замглавы ВЭБа Андрей Клепач заявил, что задержание главы инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова негативно влияет на деловой климат в России. «Негативно», — сказал РБК Клепач, отвечая на соответствующий вопрос. 

Он также прокомментировал возможность введения против России дополнительных санкций. «Если следить за тем, как идет обсуждение в Америке, думаю, что сейчас не будет никаких санкций», — сказал РБК Клепач.

Калви задержали в Москве 15 февраля, на следующий день он был арестован решением Басманного суда. Главу инвестфонда и еще пятерых фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

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Абызова задержали в Москве 26 марта по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества. По словам источников РБК, спецслужбы прослушивали бывшего министра на протяжении двух лет.

Теги: Андрей Клепач, Майкл Калви, Михаил Абызов, задержание, ВЭБ
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