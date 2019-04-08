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Дело клана Арашуковых ,  
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Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена

Мосгорсуд принял решение оставить без изменения постановление Басманного суда, таким образом подтвердив законность продления ареста отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его кузена Руслана. Об этом РБК заявили в пресс-службе Московского городского суда.

«Постановление Басманного суда в отношении Рауфа Арашукова и его кузена Руслана оставлено без изменения, жалобы оставлены без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

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Сенатор и его кузен участвовали в заседании по видеоконференцсвязи. Оба просили отпустить их под домашний арест или под подписку о невыезде, передает «РИА Новости».

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Рауфа Арашукова задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации, а позднее арестовали. В этот же день был задержан его отец, советник генерального директора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. По версии следствия, Рауль Арашуков создал преступное сообщество и назначал своих подельников на ключевые посты в газовой отрасли Северного Кавказа, сумму ущерба в данном уголовном деле оценили более чем в 31 млрд руб. Рауфу Арашукову вменили в вину участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и причастность к двум заказным убийствам. Суд временно отстранил его от должности члена Совета Федерации.

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Вместе с ними были задержаны генеральный директор «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, генеральный директор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, первый заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, руководитель филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев и другие.

Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Мосгорсуд
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