Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена

Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена

Мосгорсуд принял решение оставить без изменения постановление Басманного суда, таким образом подтвердив законность продления ареста отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его кузена Руслана. Об этом РБК заявили в пресс-службе Московского городского суда.

«Постановление Басманного суда в отношении Рауфа Арашукова и его кузена Руслана оставлено без изменения, жалобы оставлены без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

Сенатор и его кузен участвовали в заседании по видеоконференцсвязи. Оба просили отпустить их под домашний арест или под подписку о невыезде, передает «РИА Новости».