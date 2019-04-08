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Выборы на Украине ,  
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В блоке Порошенко заявили о его готовности провести дебаты в любой день

Кандидат в президенты Украины, действующий лидер Петр Порошенко готов провести дебаты со своим соперником Владимиром Зеленским и 14, и 19 апреля. Об этом заявил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, передает «Эспресо ТВ».

«Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути — подчеркиваю, по сути, и 14, и 19 апреля», — заявил Герасимов.

Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»

Зеленский по итогам первого тура выборов на Украине набрал 30,24% голосов. Он вызвал на дебаты Порошенко, набравшего 15,59%, и предложил провести дискуссию на киевском стадионе «Олимпийский». Он также поставил ряд условий: в частности, трансляция дебатов должна идти вживую, а кандидатам перед их проведением следует сдать анализы на алкоголь и наркотики.

Дебаты планировалось провести 19 апреля, однако позднее стало известно, что в этот день на «Олимпийском» должна пройти книжная ярмарка. В связи с этим Порошенко предложил другую дату — 14 апреля. ЦИК страны напомнила, что дебаты должны проводиться в соответствии с законодательством, и потребовала провести их на телевидении.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты
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