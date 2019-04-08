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Дело Серебренникова ,  
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Кудрин отреагировал на освобождение Серебренникова фразой «наконец-то»

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отреагировал на освобождение художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова на своей странице в Twitter.

«Выпустили Серебренникова. Наконец-то», — написал он.

Режиссер находился под арестом с августа 2017 года. Его и других фигурантов дела обвиняют в мошенничестве с госсубсидиями для проекта «Седьмая студия» на 133 млн руб. По данным следствия, речь идет о действиях, совершенных в период 2011–2014 годов.

Вместе с Серебренниковым по делу проходят также продюсер Юрий Итин и бывшая сотрудница Министерства культуры, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

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Домашний арест им и режиссеру был продлен в очередной раз 2 апреля сроком до 4 июля, однако 8 апреля Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и заменил меру пресечения для них на подписку о невыезде. Еще один подозреваемый по делу «Седьмой студии», бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский ранее находился под подпиской о невыезде. ​Никто из обвиняемых свою вину не признал.

Показания на фигурантов дела дала экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она признала вину в хищении, после чего ее дело было выделено в отдельное производство.

Теги: Кирилл Серебренников, Алексей Кудрин
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