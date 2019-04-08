Кудрин отреагировал на освобождение Серебренникова фразой «наконец-то»

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отреагировал на освобождение художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова на своей странице в Twitter.

«Выпустили Серебренникова. Наконец-то», — написал он.

Режиссер находился под арестом с августа 2017 года. Его и других фигурантов дела обвиняют в мошенничестве с госсубсидиями для проекта «Седьмая студия» на 133 млн руб. По данным следствия, речь идет о действиях, совершенных в период 2011–2014 годов.

Вместе с Серебренниковым по делу проходят также продюсер Юрий Итин и бывшая сотрудница Министерства культуры, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.