Урин понадеялся на положительный исход дела Серебренникова

Директор Большого театра Владимир Урин заявил РБК, что очень рад освобождению из-под домашнего ареста худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

«Эмоции самые замечательные. Я очень надеюсь на положительный исход судебного дела, потому что я абсолютно убежден: при найденных нарушениях в театре это не та статья, которая инкриминируется им [фигурантам]», — сказал он.

Урин выразил надежду на то, что «история разрешится благополучно для всех участников».

Мосгорсуд изменил Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде 8 апреля. Аналогичное решение было принято в отношении экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум. Режиссер после освобождения заявил, что в ближайшее время намерен вернуться на работу.