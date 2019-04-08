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Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
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Дело Серебренникова ,  
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Серебренников пообещал в ближайшее время вернуться на работу

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников после освобождения из-под домашнего ареста пообещал в ближайшее время вернуться на работу. Об этом режиссер заявил «Интерфаксу».

«Сейчас отмечать. Сразу, скоро вернусь, — сказал он. — Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции».

Ранее 8 апреля Мосгорсуд изменил Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде, освободив его из-под домашнего ареста. Аналогичное решение было принято в отношении бывшей главы департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум и экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

По делу также проходят бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, с которого взята подписка о невыезде, и экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова (находится за границей).

Общество
Суд освободил Серебренникова из-под домашнего ареста

Серебренников был отправлен под домашний арест в рамках расследования дела «Седьмой студии». Обвинение считает, что он и другие фигуранты дела похитили 133 млн руб., выделенные на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Обвиняемые не признают вину.

Фотогалерея 
Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова

Главный свидетель обвинения — бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Женщина признала вину в хищении средств и дала показания на бывших коллег, ее дело выделено в отдельное производство.

Теги: Кирилл Серебренников, Мосгорсуд
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