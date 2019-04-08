Серебренников пообещал в ближайшее время вернуться на работу

Серебренников пообещал в ближайшее время вернуться на работу

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников после освобождения из-под домашнего ареста пообещал в ближайшее время вернуться на работу. Об этом режиссер заявил «Интерфаксу».

«Сейчас отмечать. Сразу, скоро вернусь, — сказал он. — Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции».

Ранее 8 апреля Мосгорсуд изменил Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде, освободив его из-под домашнего ареста. Аналогичное решение было принято в отношении бывшей главы департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум и экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

По делу также проходят бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, с которого взята подписка о невыезде, и экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова (находится за границей).