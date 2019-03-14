Reuters узнал о заморозке поставок самолетов Boing 737 MAX

Поставки самолетов Boeing заморозили, однако их производство продолжается, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Авиакомпании и эксперты в области авиастроения отмечают, что запрет на полеты этих самолетов теоретически не мешает внутренним поставкам, однако многие авиалинии избегают принимать самолеты, которые не могут использоваться. «Кто примет поставку самолетов, которые невозможно эксплуатировать?» — отметил один из источников.

Представитель Boeing, отвечая на вопрос о влиянии прекращения полетов на поставки, заявил, что «оценка продолжается». Основные клиенты Boeing в США — Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines — отказались от комментариев.

Агентство указало, что корпорация производит 52 авиалайнера в месяц, однако сколько из них составляет семейство Boeing 737 MAX — не указывается.