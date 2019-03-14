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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Reuters узнал о заморозке поставок самолетов Boing 737 MAX

Поставки самолетов Boeing  заморозили, однако их производство продолжается, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Авиакомпании и эксперты в области авиастроения отмечают, что запрет на полеты этих самолетов теоретически не мешает внутренним поставкам, однако многие авиалинии избегают принимать самолеты, которые не могут использоваться. «Кто примет поставку самолетов, которые невозможно эксплуатировать?» — отметил один из источников.

Представитель Boeing, отвечая на вопрос о влиянии прекращения полетов на поставки, заявил, что «оценка продолжается». Основные клиенты Boeing в США — Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines — отказались от комментариев.

Агентство указало, что корпорация производит 52 авиалайнера в месяц, однако сколько из них составляет семейство Boeing 737 MAX — не указывается.

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В частности, накануне Митранс Южной Кореи заявил, что запретит поставки Boeing 737 MAX, поскольку безопасность этих воздушных судов не подтверждена. Nikkei Asian Review передает, что Сеулу в этом году должны были поставить 14 самолетов MAX 8, первый должен был поступить в следующем месяце.

Поводом для запрета полетов многими странами послужили две авиакастрофы, произошедшие за менее чем полгода. В октябре в Индонезии упал Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, а 10 марта в Эфиопии разбился такой же самолет Ethiopian Airlines.

После этого страны стали запрещать полеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, а ряд авиакомпаний отказались от их использования. Накануне Boeing рекомендовала временно приостановить полеты всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета.

 

Теги: Boeing, Поставки, самолеты
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