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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
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Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Отмечается, что он приходит в начале апреля, когда появляются теплые дни и тает снег. В службе добавили, что случаи обращения пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. В Роспотребнадзлоре также не зафиксировали случаи заболевания инфекциями, которые переносят насекомые.

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Служба планирует в 2019 году обработать специальными химическими препаратами от клещей более 350 тыс га. В регионах, где сошел снег, уже приступили к подобным мероприятиям. В текущем году также планируется привить более 3 млн человек от клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре рассказали, что уже привили 800 тыс. россиян.

К середине июня 2018 года после укусов клещей к медикам обратились более 219 тыс. граждан России. При этом 57 тыс. из них — дети. Роспотребнадзор также зарегистрировал 83 случая заболевания вирусным энцефалитом и 545 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

Теги: Роспотребнадзор, насекомые, россияне
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