Роспотребнадзор предупредил о риске заражения легочной чумой в Уганде

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения легочной чумой в Уганде

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки в Уганду и Демократическую Республикую Конго (ДРК), о риске заражения легочной чумой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

​Согласно данным Минздрава Уганды и африканского бюро ВОЗ, в Уганде на границе с ДРК выявлены два случая подозрения на легочную чуму среди членов одной семьи. Один из заразившихся скончался, анализы второго подтвердили наличие инфекции.

Отмечается, что в ДРК зарегистрировали три летальных исхода с похожими симптомами. ​В настоящий момент врачи пытаются выявить лиц, контактировавших с заболевшими.

Легочная форма чумы развивается при заражении человека воздушно-капельным путем или при занесение инфекции грязными руками на слизистые оболочки.