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Роспотребнадзор предупредил о высокой заболеваемости гриппом в Европе

В странах Европы региональное бюро ВОЗ зарегистрировало высокую интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ. Соответствующее предупреждение размещено на сайте Роспотребнадзора.

«В структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипа А (Н1N1) 09», — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, в период с 4 по 10 марта широкое распространение гриппа и ОРВИ зафиксировали в 20 европейских странах, в 13 странах распространение носит региональных характер, еще в пяти — локальный.

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При этом с 11 по 17 марта на территории России наблюдается снижение заболеваемости вирусом гриппа, также уменьшается число регионов с превышением эпидемического порога.

Чаще других болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет (превышение эпидемического порога зарегистрировано в пяти регионах), а также взрослые (в 11-ти субъектах России).

Теги: Роспотребнадзор, предупреждение, заболеваемость, грипп, Европа
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