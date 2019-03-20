Роспотребнадзор предупредил о высокой заболеваемости гриппом в Европе

В странах Европы региональное бюро ВОЗ зарегистрировало высокую интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ. Соответствующее предупреждение размещено на сайте Роспотребнадзора.

«В структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипа А (Н1N1) 09», — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, в период с 4 по 10 марта широкое распространение гриппа и ОРВИ зафиксировали в 20 европейских странах, в 13 странах распространение носит региональных характер, еще в пяти — локальный.

При этом с 11 по 17 марта на территории России наблюдается снижение заболеваемости вирусом гриппа, также уменьшается число регионов с превышением эпидемического порога.