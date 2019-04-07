YouTube заблокировал канал с клипом группы «Альянс»

Клип советской и российской группы «Альянс» на песню «На заре» заблокировали на видеохостинге Youtube. Видео недоступно, так как связанный с ним аккаунт был удален.

При этом клавишник группы Олег Парастаев написал на своей странице «ВКонтакте», что его канал заблокировали за спам, обман и мошенничество. «Видно на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так — накручивают», — отметил музыкант.

На канале клавишника в Youtube говорится, что «аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Парастаев добавил, что подал апелляцию, и выразил надежду на справедливое разрешение ситуации. Он рассказал, что копию видеоклипа разместил на своем канале режиссер Михаил Макаренков.