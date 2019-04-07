YouTube заблокировал канал с клипом группы «Альянс»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,77 64,36 EUR Нал. 73,94 72,39 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 217,00 +129,30 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Fiat нашел лазейку в законах для уклонения от штрафа ЕС Бизнес, 00:29 Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей Общество, 00:27 YouTube заблокировал канал с клипом группы «Альянс» Общество, 07 апр, 23:41 Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации Политика, 07 апр, 23:23 Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным по войне в Донбассе Политика, 07 апр, 23:00 СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча Спорт, 07 апр, 22:38 Венгрия вызвала посла Украины из-за запрета на въезд румынскому политику Политика, 07 апр, 22:16 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 07 апр, 22:12 Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе Политика, 07 апр, 21:59 Профессор Лебединский потребовал от России «поклониться» Украине Общество, 07 апр, 21:46 WSJ узнал о плане Facebook проложить подводный кабель вокруг Африки Технологии и медиа, 07 апр, 21:39 «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в чемпионате России Спорт, 07 апр, 21:23 Зеленский записал обращение после оглашения итогов первого тура выборов Политика, 07 апр, 21:15 В московских СИЗО приостановили занятия по йоге после обращения Мизулиной Общество, 07 апр, 21:03
Общество ,  
0 
YouTube заблокировал канал с клипом группы «Альянс»

Клип советской и российской группы «Альянс» на песню «На заре» заблокировали на видеохостинге Youtube. Видео недоступно, так как связанный с ним аккаунт был удален.

При этом клавишник группы Олег Парастаев написал на своей странице «ВКонтакте», что его канал заблокировали за спам, обман и мошенничество. «Видно на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так — накручивают», — отметил музыкант.

На канале клавишника в Youtube говорится, что «аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Парастаев добавил, что подал апелляцию, и выразил надежду на справедливое разрешение ситуации. Он рассказал, что копию видеоклипа разместил на своем канале режиссер Михаил Макаренков.

Общество
Суд отказал рэперу Хаски разблокировать его клип «Иуда» на YouTube

Группа «Альянс» образовалась в 1981 году в Москве. Клип на песню «На заре» сняли в 1987 году, однако опубликовали только 5 апреля 2019 года. Телеканал «360» отмечает, что его посмотрели более 500 тыс. человек.

В конце марта Youtube заблокировал выпуск проекта «Намедни» Леонида Парфенова» и интервью Юрия Дудя с телеведущим Таиром Мамедовым. Видеохостинг заявлял, что причиной стали нарушения условий использования YouTube.

Помощник и концертный директор Парфенова Табриз Шахиди рассказал РБК, что видео скрыли из-за новых правил относительно интегрированной рекламы. Через два дня YouTube разблокировал выпуски передач журналистов.

Теги: YouTube, блокировка, музыкант
Материалы по теме
YouTube разблокировал последние выпуски программ Парфенова и Дудя
Общество
Представители Парфенова объяснили решение YouTube скрыть выпуск «Намедни»
Общество
В YouTube заблокировали канал кандидата в президенты Украины Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter