YouTube разблокировал последние выпуски программ Парфенова и Дудя

YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова, которые были скрыты в конце марта.

Помощник и концертный директор Леонида Парфенова Табриз Шахиди рассказал РБК, что создатели программы «Намедни» исправили недочет, из-за которого видео ранее было заблокировано, и подали апелляцию.

«Но, так как таких «счастливчиков» было, видимо, очень много, доступ к видео восстановили только сегодня (утро 30 марта по московскому времени)», — отметил Шахиди.

​Первым на то, что видеохостинг разблокировал видео журналистов, обратил внимание блоггер Валентин Петухов (Wylsacom).

Последние выпуски «вДудя» и «Намедни» были заблокированы 28 марта из-за того, что они не отвечали новым правилам YouTube, согласно которым при размещении рекламы, интегрированной внутри программ, этот факт необходимо отмечать в настройках видео.