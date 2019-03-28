YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и Дудя

YouTube удалил последние ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

«Видео удалено за нарушение условий использования YouTube», — говорится в пояснении видеохостинга.

Программа «вДудь», героем которой стал телеведущий Таир Мамедов, вышла на канале журналиста 20 марта. Выпуск был посвящен эмиграции Мамедова из России.

Новый выпуск проекта «Намедни» Парфенов опубликовал на своем канале Parfenon 18 марта. Видео посвящено событиям 1946 года, оно должно стать первым в цикле «1946–1951». На телевидении программа «Намедни» выходила в 1990-е годы.

В середине февраля стало известно, что Парфенов запустил на YouTube шоу «Парфенон». Согласно описанию, это еженедельное шоу журналиста, где «он под бутылку вина из своей коллекции (про которое он рассказывает весь выпуск) делится впечатлениями о прошедшей неделе». По словам продюсера Ильи Овчаренко, целевой аудиторией проекта являются люди в возрасте 25–45 лет. Как пояснил продюсер, «шоу для аудитории до 25 лет в избытке, а вот после — совсем наоборот».