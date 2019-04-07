ЦИК Украины назвала крайний срок отказа Порошенко и Зеленского от выборов

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко при желании смогут отказаться от участия во втором туре выборов до конца 7 апреля. Об этом сообщила изданию «Украинские новости» член Центральной избирательной комиссии Светлана Кустова.

«В соответствии с утвержденным календарным планом, обращение с заявлением об отказе от баллотирования разрешается до 7 апреля включительно, а решение об отмене принимается ЦИК до 8 апреля включительно», — сказала Кустова.

В том случае, если вышедший во второй тур кандидат откажется баллотироваться, вместо него в бюллетень будет включен другой кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Ранее ЦИК Украины подвела окончательные итоги первого тура выборов президента страны. По их итогам Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали 30,24 и 15,95% голосов соответственно.

Занявшая третье место лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,40%. Четвертым стал лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко с результатом 11,67% голосов. Экс-министр обороны Украины и депутат Верховной рады Анатолий Гриценко занял пятую строчку с результатом 6,91% голосов. Всего в голосовании приняли участие 18 893 864 человека. В целом по стране явка составила 62,78%.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.