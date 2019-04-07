ЦИК Украины назвала крайний срок отказа Порошенко и Зеленского от выборов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,76 64,78 EUR Нал. 73,96 72,83 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 160,30 +72,60 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в чемпионате России Спорт, 21:23 Зеленский записал обращение после оглашения итогов первого тура выборов Политика, 21:15 В московских СИЗО приостановили занятия по йоге после обращения Мизулиной Общество, 21:03 ЦИК Украины назвала крайний срок отказа Порошенко и Зеленского от выборов Политика, 20:46 Полиция в Москве отпустила двух британцев под подписку о невыезде Общество, 20:23 Показатель статуса: что должно быть у настоящего успешного человека РБК и BMW, 20:15 Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA Политика, 20:13 В Москве госпитализировали актрису Аллу Демидову Общество, 19:44 Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский» Политика, 19:34 Войска Хафтара нанесли авиаудар по позициям Сараджа в Триполи Политика, 19:26 СМИ показали видео стрельбы танка Т-80 дровами Общество, 19:16 Как получить налоговый вычет на доход от инвестиций: инструкция РБК и Сбербанк, 19:03 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» — «Зенит». Онлайн Спорт, 19:00 Более 20 человек погибли в результате столкновений в Ливии Политика, 18:41
Выборы на Украине ,  
0 
ЦИК Украины назвала крайний срок отказа Порошенко и Зеленского от выборов

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко при желании смогут отказаться от участия во втором туре выборов до конца 7 апреля. Об этом сообщила изданию «Украинские новости» член Центральной избирательной комиссии Светлана Кустова.

«В соответствии с утвержденным календарным планом, обращение с заявлением об отказе от баллотирования разрешается до 7 апреля включительно, а решение об отмене принимается ЦИК до 8 апреля включительно», — сказала Кустова.

Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»

В том случае, если вышедший во второй тур кандидат откажется баллотироваться, вместо него в бюллетень будет включен другой кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Ранее ЦИК Украины подвела окончательные итоги первого тура выборов президента страны. По их итогам Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали 30,24 и 15,95% голосов соответственно.

Политика
Тимошенко пообещала подумать над предложением Зеленского провести дебаты

Занявшая третье место лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,40%. Четвертым стал лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко с результатом 11,67% голосов. Экс-министр обороны Украины и депутат Верховной рады Анатолий Гриценко занял пятую строчку с результатом 6,91% голосов. Всего в голосовании приняли участие 18 893 864 человека. В целом по стране явка составила 62,78%.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Теги: ЦИК Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, выборы на Украине
Материалы по теме
Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA
Политика
Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter