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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Зеленский записал обращение после оглашения итогов первого тура выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение после оглашения итогов первого тура выборов. Запись обращения он разместил на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что первый тур выборов прошел «прозрачно и честно». Он поблагодарил сотрудников МВД, «каждого полицейского, каждого спасателя и каждого нацгвардейца». Отдельные слова благодарности Зеленский выразил министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

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Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»

В воскресенье ЦИК Украины огласила окончательные итоги первого тура выборов президента страны. По их итогам Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали 30,24 и 15,95% голосов соответственно.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13,40% голосов заняла третье место, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко стал четвертым с результатом 11,67% голосов, а бывший министр обороны Украины и депутат Верховной рады Анатолий Гриценко с результатом 6,91% голосов занял пятую строчку. Всего в голосовании принимало участие 18 893 864 человека. В целом по стране явка составила 62,78%.

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Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.

Теги: выборы на Украине, Владимир Зеленский
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