Зеленский записал обращение после оглашения итогов первого тура выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение после оглашения итогов первого тура выборов. Запись обращения он разместил на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что первый тур выборов прошел «прозрачно и честно». Он поблагодарил сотрудников МВД, «каждого полицейского, каждого спасателя и каждого нацгвардейца». Отдельные слова благодарности Зеленский выразил министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

В воскресенье ЦИК Украины огласила окончательные итоги первого тура выборов президента страны. По их итогам Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали 30,24 и 15,95% голосов соответственно.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13,40% голосов заняла третье место, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко стал четвертым с результатом 11,67% голосов, а бывший министр обороны Украины и депутат Верховной рады Анатолий Гриценко с результатом 6,91% голосов занял пятую строчку. Всего в голосовании принимало участие 18 893 864 человека. В целом по стране явка составила 62,78%.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.